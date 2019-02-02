"Тоттенхэм" установил новый рекорд АПЛ

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"Тоттенхэм" установил новый рекорд АПЛ

"Тоттенхэм" в 25-м туре АПЛ одержал минимальную победу над "Ньюкаслом" (1:0).

Таким образом, "шпоры" в течении последних 29 матчей не играли вничью в АПЛ. Ранее подобное удавалось только "Болтону", но клуб остановился на отметке в 28 игр.

"Тоттенхэм" благодаря победе поднялся на вторую строчку в АПЛ, однако от лидирующего "Ливерпуля" их отделяет 4 очка.

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"Тоттенхэм" добыл три очка в игре с "Ньюкаслом" и вышел на второе место в АПЛ

"Тоттенхэм" добыл три очка в игре с "Ньюкаслом" и вышел на второе место в АПЛ

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Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 24 61
2 Тоттенхэм Тоттенхэм 25 57
3 Манчестер Сити Манчестер Сити 24 56
4 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 24 47
5 Челси Челси 24 47
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 24 45
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 24 35
8 Эвертон Эвертон 24 33
9 Уотфорд Уотфорд 24 33
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15 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 24 23
16 Саутгемптон Саутгемптон 24 23
17 Бернли Бернли 24 23
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