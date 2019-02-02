"Тоттенхэм" установил новый рекорд АПЛ

"Тоттенхэм" в 25-м туре АПЛ одержал минимальную победу над "Ньюкаслом" (1:0).

Таким образом, "шпоры" в течении последних 29 матчей не играли вничью в АПЛ. Ранее подобное удавалось только "Болтону", но клуб остановился на отметке в 28 игр.

"Тоттенхэм" благодаря победе поднялся на вторую строчку в АПЛ, однако от лидирующего "Ливерпуля" их отделяет 4 очка.

Читайте также: "Тоттенхэм" добыл три очка в игре с "Ньюкаслом" и вышел на второе место в АПЛ. | http://soccernews.ru