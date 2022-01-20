"Тоттенхэм" установил рекорд АПЛ

Фото твиттер "Тоттенхэма"

Лондонский "Тоттенхэм" стал рекордсменом английской Премьер-лиги по итогам перенесённого матча 17-го тура АПЛ против "Лестера".

"Шпоры" одержали волевую победу со счётом 3:2, несмотря на то, что проигрывали до 95-й минуты.

Как сообщает Opta, подопечные Антонио Конте совершили самый поздний камбэк в истории АПЛ.

Результат "Тоттенхэма" - 94 минут и 52 секунды. Предыдущий рекорд с мая 2012 года принадлежал "Манчестер Сити" – 91 минут и 14 секунд.

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