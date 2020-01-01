"Тоттенхэм" уступил "Саутгемптону", "Манчестер Сити" и "Лестер" добыли победы в своих матчах
Представляем результаты матчей 21-го тура АПЛ.
"Ньюкасл" - "Лестер" 0:3
Голы: Перес, 36 - 0:1, Мэддисон, 39 - 0:2, Чоудури, 87 - 0:3
"Ньюкасл": Дубравка, Виллемс (Йедлин, 45), Шер, Лежен, Манкильо (Крафт, 45), Шелви (Лонгстафф, 46), Альмирон, Хэйден, Фернандес, Жоэлинтон, Муто.
"Лестер": Шмейхель, Рикарду Перейра, Чилуэлл, Эванс (Морган, 84), Фукс, Ндиди, Тилеманс, Перес, Мэддисон (Чоудури, 77), Сеюнджю, Ихеаначо (Грэй, 63).
"Саутгемптон" - "Тоттенхэм" 1:0
Гол: Ингз, 17 - 1:0
"Саутгемптон": Маккарти, Стивенс, Бертран, Беднарек, Соареш, Армстронг (Ромеу, 90), Хейбьерг, Дженепо (Лонг, 58), Уорд-Проуз, Редмонд, Ингз (Обафеми, 76).
"Тоттенхэм": Гассанига, Вертонген, Орье, Алдервейрелд, Сессеньон, Алли, Ндомбеле (Ло Чельсо, 25), Сиссоко, Лукас Моура, Эриксен, Кейн (Ламела, 75).
"Уотфорд" - "Вулверхэмптон" 2:1
Голы: Деулофеу, 30 - 1:0, Дукуре, 49 - 2:0, Нету, 60 - 2:1
"Уотфорд": Фостер, Фемения (Холебас, 60), Кэткарт, Кабаселе, Доусон, Капу, Чалоба, Дукуре, Сарр (Перейра, 90), Дини, Деулофеу (Мазина, 73).
"Вулверхэмптон": Руй Патрисиу, Кастро (Рубен Винагре, 54), Беннетт (Рубен Невеш, 54), Коуди, Доэрти, Моутинью, Саисс, Нету (Диогу Жота, 66), Дендонкер, Траоре, Хименес.
"Манчестер Сити" - "Эвертон" 2:1
Голы: Габриэл Жезус, 51 - 1:0, Габриэл Жезус, 58 - 2:0, Ришарлисон, 71 - 2:1
"Манчестер Сити": Браво, Менди, Эрик Гарсия, Жоау Канселу, Фернандиньо, де Брюйне, Фоден (Сильва, 83), Гюндоган, Родри Эрнандес, Марез (Стерлинг, 90), Габриэл Жезус.
"Эвертон": Пикфорд, Коулмэн (Уолкотт, 59), Мина, Динь, Сидибе, Дэвис, Делф, Ришарлисон, Сигурдссон (Кин, 66), Холгейт, Кэлверт-Льюин.
"Вест Хэм" - "Борнмут" 4:0
Голы: Нобл, 17 - 1:0, Аллер, 25 - 2:0, Нобл (пен), 35 - 3:0, Фелипе Андерсон, 66 - 4:0
"Вест Хэм": Фабианьски, Бальбуэна, Крессуэлл, Огбонна, Фредерикс, Форнальс, Снодграсс (Масуаку, 83), Нобл, Райс, Фелипе Андерсон (Лансини, 68), Аллер.
"Борнмут": Рэмсдейл, Рико (Станислас, 46), Фрэнсис, Мифем, Кук, Гослинг (Симпсон, 68), Лерма, Кук, Уилсон (Фрэйзер, 46), Уилсон, Соланке.
"Норвич" - "Кристал Пэлас" 1:1
Голы: Кэнтуэлл, 4 - 1:0, Уикхэм, 85 - 1:1
"Норвич": Крул, Байрэм, Хэнли, Циммерманн, Ааронс, Тетти (Ида, 90), Маклин, Буэндиа, Вранчич, Кэнтуэлл (Эрнандес, 78), Пукки (Штиперманн, 83).
"Кристал Пэлас": Гуаита, Сако (Куяте, 46), Келли (Пьеррик, 83), Томкинс, Ридевалд, Майер (Уикхэм, 60), Макартур, Маккарти, Миливоевич, Заа, Айю.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|19
|55
|2
|Лестер Сити
|21
|45
|3
|Манчестер Сити
|21
|44
|4
|Челси
|21
|36
|5
|Манчестер Юнайтед
|20
|31
|6
|Тоттенхэм
|21
|30
|7
|Вулверхэмптон
|21
|30
|8
|Шеффилд Юнайтед
|20
|29
|9
|Кристал Пэлас
|21
|28
|10
|Эвертон
|21
|25
|11
|Саутгемптон
|21
|25
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|21
|25
|13
|Арсенал Лондон
|20
|24
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|21
|24
|15
|Бернли
|21
|24
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|20
|22
|17
|Астон Вилла
|21
|21
|18
|Борнмут
|21
|20
|19
|Уотфорд
|21
|19
|20
|Норвич Сити
|21
|14