"Тоттенхэм" уступил "Саутгемптону", "Манчестер Сити" и "Лестер" добыли победы в своих матчах

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"Тоттенхэм" уступил "Саутгемптону", "Манчестер Сити" и "Лестер" добыли победы в своих матчах

Представляем результаты матчей 21-го тура АПЛ.

"Ньюкасл" - "Лестер" 0:3

Голы: Перес, 36 - 0:1, Мэддисон, 39 - 0:2, Чоудури, 87 - 0:3

"Ньюкасл": Дубравка, Виллемс (Йедлин, 45), Шер, Лежен, Манкильо (Крафт, 45), Шелви (Лонгстафф, 46), Альмирон, Хэйден, Фернандес, Жоэлинтон, Муто.

"Лестер": Шмейхель, Рикарду Перейра, Чилуэлл, Эванс (Морган, 84), Фукс, Ндиди, Тилеманс, Перес, Мэддисон (Чоудури, 77), Сеюнджю, Ихеаначо (Грэй, 63).


"Саутгемптон" - "Тоттенхэм" 1:0

Гол: Ингз, 17 - 1:0

"Саутгемптон": Маккарти, Стивенс, Бертран, Беднарек, Соареш, Армстронг (Ромеу, 90), Хейбьерг, Дженепо (Лонг, 58), Уорд-Проуз, Редмонд, Ингз (Обафеми, 76).

"Тоттенхэм": Гассанига, Вертонген, Орье, Алдервейрелд, Сессеньон, Алли, Ндомбеле (Ло Чельсо, 25), Сиссоко, Лукас Моура, Эриксен, Кейн (Ламела, 75).


"Уотфорд" - "Вулверхэмптон" 2:1

Голы: Деулофеу, 30 - 1:0, Дукуре, 49 - 2:0, Нету, 60 - 2:1

"Уотфорд": Фостер, Фемения (Холебас, 60), Кэткарт, Кабаселе, Доусон, Капу, Чалоба, Дукуре, Сарр (Перейра, 90), Дини, Деулофеу (Мазина, 73).

"Вулверхэмптон": Руй Патрисиу, Кастро (Рубен Винагре, 54), Беннетт (Рубен Невеш, 54), Коуди, Доэрти, Моутинью, Саисс, Нету (Диогу Жота, 66), Дендонкер, Траоре, Хименес.


"Манчестер Сити" - "Эвертон" 2:1

Голы: Габриэл Жезус, 51 - 1:0, Габриэл Жезус, 58 - 2:0, Ришарлисон, 71 - 2:1

"Манчестер Сити": Браво, Менди, Эрик Гарсия, Жоау Канселу, Фернандиньо, де Брюйне, Фоден (Сильва, 83), Гюндоган, Родри Эрнандес, Марез (Стерлинг, 90), Габриэл Жезус.

"Эвертон": Пикфорд, Коулмэн (Уолкотт, 59), Мина, Динь, Сидибе, Дэвис, Делф, Ришарлисон, Сигурдссон (Кин, 66), Холгейт, Кэлверт-Льюин.  


"Вест Хэм" - "Борнмут" 4:0

Голы: Нобл, 17 - 1:0, Аллер, 25 - 2:0, Нобл (пен), 35 - 3:0, Фелипе Андерсон, 66 - 4:0

"Вест Хэм": Фабианьски, Бальбуэна, Крессуэлл, Огбонна, Фредерикс, Форнальс, Снодграсс (Масуаку, 83), Нобл, Райс, Фелипе Андерсон (Лансини, 68), Аллер.

"Борнмут": Рэмсдейл, Рико (Станислас, 46), Фрэнсис, Мифем, Кук, Гослинг (Симпсон, 68), Лерма, Кук, Уилсон (Фрэйзер, 46), Уилсон, Соланке.


"Норвич" - "Кристал Пэлас" 1:1

Голы: Кэнтуэлл, 4 - 1:0, Уикхэм, 85 - 1:1

"Норвич": Крул, Байрэм, Хэнли, Циммерманн, Ааронс, Тетти (Ида, 90), Маклин, Буэндиа, Вранчич, Кэнтуэлл (Эрнандес, 78), Пукки (Штиперманн, 83).

"Кристал Пэлас": Гуаита, Сако (Куяте, 46), Келли (Пьеррик, 83), Томкинс, Ридевалд, Майер (Уикхэм, 60), Макартур, Маккарти, Миливоевич, Заа, Айю.

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Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 19 55
2 Лестер Сити Лестер Сити 21 45
3 Манчестер Сити Манчестер Сити 21 44
4 Челси Челси 21 36
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 20 31
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 21 30
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 21 30
8 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 20 29
9 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 21 28
10 Эвертон Эвертон 21 25
11 Саутгемптон Саутгемптон 21 25
12 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 21 25
13 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 20 24
14 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 21 24
15 Бернли Бернли 21 24
16 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 20 22
17 Астон Вилла Астон Вилла 21 21
18 Борнмут Борнмут 21 20
19 Уотфорд Уотфорд 21 19
20 Норвич Сити Норвич Сити 21 14
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