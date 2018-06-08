"Тоттенхэм" утратил интерес к Заа

Лондонский "Тоттенхэм" утратил интерес к вингеру "Кристал Пэлас" Уилфриду Заа, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, столичный клуб отпугнула стоимость ивуарийца. "Орлы" потребовали за 26-летнего футболиста около 80 миллионов евро, а "шпоры" сочли такую сумму завышенной.

Теперь "Тоттенхэм" намерен переключить внимание на полузащитника "Астон Виллы" Джека Грилиша.

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