"Тоттенхэм" уверен, что команду возглавит Конте
Экс-тренер "Интера" Антонио Конте близок к назначению в "Тоттенхэм".
Как сообщает The Guardian, переговоры между сторонами прошли в положительном ключе. Руководство "шпор" уверено, что Конте придет в клуб.
Отмечается, что президент "шпор" Дэниел Леви сделал ставку на именитого тренера, так как недовольство болельщиков продолжает расти. Леви выбрал Конте, несмотря на то, что не является фанатом стиля игры итальянского тренера.
Также Леви намерен сохранить в команде форварда Харри Кейна, который в минувшем сезоне стал лучшим бомбардиром и ассистентом АПЛ.
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