"Тоттенхэм" уверенно обыграл "Кристал Пэлас" в АПЛ

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"Тоттенхэм" уверенно обыграл "Кристал Пэлас" в АПЛФото: инстаграм АПЛ/Автор неизвестен

"Тоттенхэм" на своем уверенно обыграл "Кристал Пэлас" в матче 19-го тура АПЛ.

"Тоттенхэм" - "Кристал Пэлас" - 3:0

Голы: Кейн, 32 - 1:0, Лукас Моура, 34 - 2:0, Сон Хын Мин, 74 - 3:0.

"Тоттенхэм" - Льорис, Эмерсон, Дайер, Санчес, Танганга, Регилон, Сон Хын Мин (Хиль, 76), Лукас Моура, Хейбьерг (Ндомбеле, 79), Скипп, Кейн (Бергвейн, 64).

"Кристал Пэлас" - Батленд, Уорд, Томкинс, Андерсен, Митчелл (Фергюсон, 82), Куяте, Хьюз, Галлахер (Шлупп, 76), Айю, Заа, Эдуар (Матета, 63).

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