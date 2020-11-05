"Тоттенхэм" уверенно обыграл "Лудогорец" в Лиге Европы
В матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы "Тоттенхэм" на выезде обыграл "Лудогорец" со счетом 3:1. Победу английскому клубу принесли голы Харри Кейна, Лукаса Моуры и Джовани Ло Чельсо. У хозяев отличился Клаудиу Кешерю.
"Лудогорец" Болгария - "Тоттенхэм" Англия - 1:3 (0:2)
Голы: Кейн, 13 - 0:1, Лукас Моура, 32 - 0:2, Кешерю, 50 - 1:2, Ло Чельсо, 62 - 1:3
"Тоттенхэм": Харт, Дэвис, Алдервейрелд, Доэрти, Дайер, Уинкс, Ло Чельсо (Ндомбеле, 72), Сиссоко (Хейбьерг, 46), Лукас Моура (Сон Хын Мин, 61), Бэйл (Бергвейн, 65), Кейн (Винисиус, 46).
Не пропустите: "Тоттенхэм" превратил клубную базу в поле для гольфа ради Бэйла. | http://soccernews.ru
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