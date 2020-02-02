"Тоттенхэм" уверенно обыграл "Манчестер Сити" в домашнем матче АПЛ

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"Тоттенхэм" уверенно обыграл "Манчестер Сити" в домашнем матче АПЛ

"Тоттенхэм" в домашнем матче 25-го тура АПЛ обыграл "Манчестер Сити".

В составе "шпор" голами отметились Стивен Бергвейн и Сон Хын Мин.

Отметим, что на 60-й минуте судья удалил полузащитника "Сити" Александра Зинченко.

"Тоттенхэм" - "Манчестер Сити" - 2:0 (0:0)

Голы: Бергвейн, 63 - 0:1, Сон Хын Мин, 71 - 2:0 

"Тоттенхэм": Льорис, Орье, Алдервейрелд, Санчес, Танганга, Лукас Моура (Дайер, 84), Алли (Ндомбеле, 70), Сон Хын Мин, Ло Чельсо, Бергвейн (Ламела, 70), Уинкс.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Отаменди, Зинченко, Уокер, Фернандиньо, Родри Эрнандес, Гюндоган, Марез (Габриэл Жезус, 72), де Брюйне, Стерлинг (Бернарду Силва, 84), Агуэро (Жоау Канселу, 64).

"Тоттенхэм" с 37 очками занимает 5 место в турнирной таблице чемпионата Англии. У "Сити" в активе 53 балла и 2 позиция. Отставание от лидирующего "Ливерпуля" - 22 балла.

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