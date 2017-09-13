"Тоттенхэм" уверенно разобрался с дортмундской "Боруссией"

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"Тоттенхэм" уверенно разобрался с дортмундской "Боруссией"

В рамках 1-го тура Лиги Чемпионов в группе Н "Тоттенхэм" обыграл дортмундскую "Боруссию".

"Тоттенхэм" – "Боруссия Д" 3:1

Голы: Сон Хын Мин, 4 - 1:0, Ярмоленко, 11 - 1:1, Кейн, 15 - 2:1, Кейн, 60 - 3:1

"Тоттенхэм": Льорис, Санчес, Вертонген, Дэвис, Алдервейрелд, Дайер, Дембеле, Эриксен, Орье, Кейн (Льоренте, 87), Сон Хын Мин (Сиссоко, 83).

"Боруссия Д": Бюрки, Папастатопулос, Толян, Пишчек, Топрак (Загаду, 80), Кагава (Гетце, 66), Шахин, Пулишич, Дауд (Кастро, 72), Ярмоленко, Обамеянг.

Предупреждения: Дайер (36), Вертонген (58), Толян (88), Кастро (90).

Удаление: Вертонген (90).

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