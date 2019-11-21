"Тоттенхем" уволил Почетино и назначил специалиста с совершенно иным подходом к футболу. Разбираем, почему Моуриньо может с треском провалиться в Лондоне

"Тоттенхэм" с начала января выиграл лишь 6 матчей АПЛ и не добыл ни одной выездной победы в чемпионате. Из-за плотности в турнирной таблице текущее 14-е место – не проблема. Проблема в том, что по качеству игры "шпоры" сейчас и выглядит на второй десяток АПЛ. Регресс начался еще с прошлого сезона. Главное достижение команда установила уже на спаде. Выход в финал Лиги Чемпионов стал больше стечением обстоятельств, чем показателем силы "Тоттенхэма". Грамотные решения Почеттино во время матчей, выстрел себе в голову от Гвардиолы, везение – вот основные причины успеха, а не игра команды с дюжиной травмированных. Весна-2019 еще раз показала, насколько лондонский клуб должен благодарить за свой нынешний статус Почеттино. Полтора года без трансферов – а команда в финале Лиги Чемпионов. "Тоттенхэм" годы уверенно оставался в топе АПЛ, хотя его зарплатная ведомость не идет ни в какое сравнение с другими грандами. После безумных расходов на строительство стадиона "шпоры" как никогда зависят от стабильного попадания в группу ЛЧ. Казалось, клуб должен держаться за аргентинского тренера обеими руками. Вместо этого – увольнение и 12 млн евро компенсации для Почеттино. Такое решение Даниэль Леви вынашивал месяц. Оно выглядит логичным. Отставка назревала!

Футболисты устали от обстановки, тренер не сумел реанимировать ситуацию

Почеттино в "Тоттенхэме" подошел к определенному пределу. Футболисты, которых он превратил из талантов и посредственностей в звезд и приличных исполнителей соответственно, больше не вдохновлялись методами тренера. Исчезла семейная химия, переезд на новый стадион не помог. Игрокам не хватает мотивации – это отразилось на поле, даже фирменный дикий прессинг растворился. Кого истощила безуспешная погоня за трофеями, кто захотел сменить обстановку, кому предложили другое место и более высокую зарплату. В команду не приходила свежая кровь, а лидеров не отпускают из клуба. Британская пресса не один месяц гудит инсайдами о конфликтах в раздевалке "Тоттенхэма", а Триппьер, которому удалось "сбежать", жирно натянул напряжение в коллективе. Это подтверждение очевидного! А хуже всего то, что Почеттино не мог проявить силу. Примеров достаточно – Вертонген, Роуз, Эриксен. С датчанином все очень показательно. Тренер пытается строить команду без будущего игрока "Реала" / МЮ (может еще кого-то, как повезет), но отсутствие тонкого футболиста в атаке заставляет возвращать его в состав. Трансферная политика Леви вызвала сложную ситуацию. Почеттино вышел в финал Лиги Чемпионов и заслужил усиления, но даже этим летом трансферную кампанию не назовешь полностью удачной. Рядом с хорошим приобретением Ндомбеле шли задержки в трансферах Ло Чельсо и Сессеньона, которые из-за торгов владельцев должны были перенимать идеи коуча уже во время сезона, а потом еще и травмы… Судьба Эриксена оставалась туманной до последнего дня.

Почеттино вышел на элитный уровень, предложения от грандов будут

Почеттино принял серьезный вызов, от которого с "Реалом" после трех побед в ЛЧ отказался Зидан. Тренер знал, что команда ослабевает, но решил поверить в свои силы и обещания владельца. И это, пожалуй, главная его ошибка в лондонской карьере – аргентинец ушел не финалистом Лиги Чемпионов во главе относительно слабой команды, которая после него рассыпалась, а конфликтным наставником вблизи зоны вылета АПЛ. Акценты сместились, но суть сохранилась. Почеттино – топ-тренер. Нежелание самостоятельно идти в отставку больше похоже на принципиальную позицию (12 млн евро компенсации за столько лет игры по правилам Леви), чем на то, что он боялся остаться безработным. В "Тоттенхэме" уже тесно, хочется увидеть Маурисио в условиях большей финансовой свободы. Он доказал свой класс на дистанции и готов возглавить европейский гранд. Предложения непременно будут. Бавария активно подбирает тренера уже не с баварским прошлым (правда, со знанием немецкого), а Салихамиджича недавно засекли в Лондоне. Руководство МЮ непременно сорвется и будет искать замену Сульшеру. ПСЖ летом может потерять Тухеля, если не выиграет Лигу Чемпионов. Почеттино без "Тоттенхэма" не пропадет, а вот "Тоттенхэм" без него ...

Моуринью мечтал о работе, но будет ли все так гладко?

Союз "Тоттенхэма" и Жозе Моуринью выглядит очень странно. Со стороны португальца все более или менее понятно. Он в течении года страшно тосковал по практике, на телевидении не раз прямо говорил, что хочет вернуться к работе. Близкие к Жозе журналисты пытались приписать ему интерес от "Арсенала" и "Баварии", но реальных вариантов, похоже, не было. Поэтому Моуринью схватил первую попавшуюся возможность без страха за возможные последствия. Хотя в Англии уверяют, что Жозе следил за "шпорами" в последние месяцы. А вот логику руководства "Тоттенхэма" понять трудно. Первая проблема: Моуринью не привык работать в условиях ограниченного бюджета. Более того, он ненавидит, когда не выполняют его прихотей. Прошлым летом "Манчестер Юнайтед" не купил по требованию центрбэка, после чего "особенный" начал давить на боссов резкими комментариями. Даниэль Леви – последний, кого можно этим сломать. Неужели экономный владелец готов тратить? Вряд ли. И возможностей для трансферов по 100 млн евро нет. А центрбэк "шпорам" сейчас нужен даже больше, чем МЮ в 2018-м. И еще замена Эриксену, который, очевидно, уйдет, да и, судя по всему, бесплатно. Вторая проблема: Моуринью в последние годы не показывает каких-то гениальных тренерских идей. Он все еще силен в том, чтобы выжать из команды максимум, на жилах достичь превосходного результата в один-два сезона. Однако "Тоттенхэм" только что это все прошел. Нужна глобальная перестройка. К тому же Сеу Жозе никогда не возглавлял топ-клуб по ходу сезона. Третья проблема: Моуринью завершил в "Челси" и "Манчестер Юнайтед" страшными конфликтами с футболистами. Его способы мотивации не воспринимали, а сам тренер не хотел их менять. С таким бэкграундом португалец приходит в "Тоттенхэм", где масса недовольных и немотивированных. Назначение Моуринью в "Тоттенхэм" похоже на приход Анчелотти в "Наполи". Все это выглядит как способ показать миру, что "Тоттенхэм" остается в топе, предыдущий специалист достиг своего максимума, а для титулов надо тренер топ-класса. Ну и как способ показать игрокам, что проект амбициозный, что победы будут, что можно переподписывать контракты. Какими будут последствия этого сотрудничества – сказать трудно. Очевидно одно – в Северном Лондоне будет горячо и интересно.