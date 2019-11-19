"Тоттенхэм" уволил Почеттино

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино покинул свой пост. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

По данным источника, 47-летнего специалиста уволили их-за неудовлетворительных результатов команды.

Почеттино руководил "Тоттенхэмом" с 2014 года. После 12 туров АПЛ лондонский клуб занимает 14 место в турнирной таблице, имея в активе 14 очков.

Напомним, в прошлом сезоне "шпоры" дошли до финала Лиги Чемпионов, однако уступили "Ливерпулю".

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