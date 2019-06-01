"Тоттенхэм" в этом розыгрыше Лиги чемпионов ни разу не вел в счете после первого тайма

Сегодня, 1 июня в 22:00 (мск) начался матч финала Лиги чемпионов между "Ливерпуля" и "Тоттенхэма". Первый тайм закончился со счетом 0:1 в пользу "Ливерпуля".

По информации Gracenote Live, "Тоттенхэм" в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов ни разу не вел после первого тайма. Это худший результат среди всех соперников турнира в сезоне-2018/19.

Напомним, первый гол в матче забил нападающий мерсисайдцев Мохамед Салах на 2 минуте.

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