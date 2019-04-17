"Тоттенхэм" в феерическом матче выбил "Манчестер Сити" из Лиги Чемпионов

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"Тоттенхэм" в феерическом матче выбил "Манчестер Сити" из Лиги Чемпионов

В ответном матче 1/4 финала Лиги Чемпионов "Тоттенхэм" на выезде проиграл "Манчестер Сити", но по сумме двух встреч вышел в полуфинал.

Счет в начале встречи открыл Стерлинг, но всего через несколько минут впереди были уже гости благодаря дублю Сона. Через минуту счет сравнял Силва, а вскоре Стерлинг вновь вывел вперед "Манчестер Сити". Во втором тайме Агуэро забил четвертый гол, но на 73-й минуте Льоренте ударом животом вывел "шпоры" в полуфинал.

В 1/2 финала лондонский клуб сыграет с "Аяксом".

"Манчестер Сити" Англия – "Тоттенхэм" Англия - 4:3 (3:2) - первый матч - 0:1

Голы: Стерлинг, 4 - 1:0, Сон Хын Мин, 7 - 1:1, Сон Хын Мин, 10 - 1:2, Бернарду Силва, 11 - 2:2, Стерлинг, 21 - 3:2, Агуэро, 59 - 4:2, Льоренте, 73 - 4:3

"Манчестер Сити": Эдерсон, Компани, Менди, Уокер, Лапорт, Сильва (Фернандиньо, 63), Гюндоган, Бернарду Силва, де Брюйне, Стерлинг, Агуэро.

"Тоттенхэм": Льорис, Алдервейрелд, Роуз, Триппьер, Вертонген, Эриксен, Ваньяма, Лукас Моура (Дэвис, 82), Сиссоко (Льоренте, 41), Алли, Сон Хын Мин.

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Комментарии

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BARCAMAN
BARCAMAN

Хвастался, хвастался Гвардиоао про четыре титула в этом сезоне, и дохвастался)

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Реал вылетел, Юве с Роналду тоже... Единственная радость, что каталонский физрук во главе мешка, тоже отлетел, в который раз показав свою " гениальность". Аякс - Тотенхем, вот это полуфинал конечно. Обе команды, заслуживают финала и кубка, так как - это будет грандиозное событие. Поэтому, в этой паре надо болеть только за красивый футбол.

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Витамишка

Сейчас бы самого титулованного тренера физруком называть.

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Сейчас бы попасть под волну гениального поколения Барселоны) Где была его гениальность в Баварии, при почти безграничных ресурсах? Салатницу выиграл? Сейчас В Мс, выиграет один чем за три года, за это он что ли не физрук?

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