"Тоттенхэм" в феерическом матче выбил "Манчестер Сити" из Лиги Чемпионов

В ответном матче 1/4 финала Лиги Чемпионов "Тоттенхэм" на выезде проиграл "Манчестер Сити", но по сумме двух встреч вышел в полуфинал.

Счет в начале встречи открыл Стерлинг, но всего через несколько минут впереди были уже гости благодаря дублю Сона. Через минуту счет сравнял Силва, а вскоре Стерлинг вновь вывел вперед "Манчестер Сити". Во втором тайме Агуэро забил четвертый гол, но на 73-й минуте Льоренте ударом животом вывел "шпоры" в полуфинал.

В 1/2 финала лондонский клуб сыграет с "Аяксом".

"Манчестер Сити" Англия – "Тоттенхэм" Англия - 4:3 (3:2) - первый матч - 0:1

Голы: Стерлинг, 4 - 1:0, Сон Хын Мин, 7 - 1:1, Сон Хын Мин, 10 - 1:2, Бернарду Силва, 11 - 2:2, Стерлинг, 21 - 3:2, Агуэро, 59 - 4:2, Льоренте, 73 - 4:3

"Манчестер Сити": Эдерсон, Компани, Менди, Уокер, Лапорт, Сильва (Фернандиньо, 63), Гюндоган, Бернарду Силва, де Брюйне, Стерлинг, Агуэро.

"Тоттенхэм": Льорис, Алдервейрелд, Роуз, Триппьер, Вертонген, Эриксен, Ваньяма, Лукас Моура (Дэвис, 82), Сиссоко (Льоренте, 41), Алли, Сон Хын Мин.