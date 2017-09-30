"Тоттенхэм" в гостях легко разобрался с "Хаддерсфилдом"

В рамках седьмого тура АПЛ лондонский "Тоттенхэм" на выезде разгромил "Хаддерсфилд" со счётом 4:0.

"Хаддерсфилд" – "Тоттенхэм" - 0:4

Голы: Кейн, 9 - 0:1, Дэвис, 16 - 0:2, Кейн, 23 - 0:3, Сиссоко, 90 - 0:4.

"Хаддерсфилд": Лессль, Йоргенсен, Леве (Мэлоун, 60), Смит, Шиндлер, ван Ла Парра, Хогг (Уайтхэд, 82), Инс, Муй (Биллинг, 61), Качунга, Депуатр.

"Тоттенхэм": Льорис, Санчес, Вертонген, Дэвис, Алдервейрелд, Эриксен (Сиссоко, 75), Уинкс, Алли, Дайер, Триппьер (Уокер-Питерс, 82), Кейн (Сон Хын Мин, 87).

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