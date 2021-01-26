"Тоттенхем" в концовке матча вырвал победу у аутсайдера Чемпионшипа

Завершился матч 1/16 финала Кубка Англии между "Уикомбом" и "Тоттенхемом". Хозяева, которые занимают последнюю строчку в текущем сезоне Чемпионшипа, оказали упорное сопротивление гостям. "Уикомб" даже вел в счете и держал ничейный результат до 86 минуты. Однако опыт и класс соперника сказался в самой концовке встречи. За 7 минут подопечные Моуринью смогли забить 3 гола и одержать итоговую победу 4:1.



В 1/8 финала Кубка Англии "шпоры встретятся с "Эвертоном".

"Уикомб" - "Тоттенхем" 1:4 (1:1)

Голы: Оньединма, 25 - 1:0, Бэйл, 45+2 - 1:1, Уинкс, 86 - 1:2, Ндомбеле, 87 - 1:3, Ндомбеле, 90+3 - 1:4

"Уикомб": Олсоп, Найт, Гриммер, Маккарти, Джейкобсон (Чарльз, 34), Блумфилд (Макклири, 61), Уилер, Томпсон, Оньединма, Мускве (Кэшкет, 73), Икпеазу (Акинфенва, 72).