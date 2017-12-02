"Тоттенхэм" в меньшинстве сыграл вничью с "Уотфордом" и другие результаты 15-го тура АПЛ

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"Тоттенхэм" в меньшинстве сыграл вничью с "Уотфордом" и другие результаты 15-го тура АПЛ

Представляем результаты 15-го тура АПЛ.

"Уотфорд" – "Тоттенхэм" 1:1

Голы: Кабаселе, 13 - 1:0, Сон Хын Мин, 25 - 1:1

"Уотфорд": Гомес, Предль, Кабаселе (Капу, 64), Зегелар, Мариаппа, Перейра (Каррильо, 67), Дукуре, Ришарлисон, Клеверли (Грэй, 88), Фемения, Дини.

"Тоттенхэм": Льорис, Санчес, Дэвис, Триппьер, Вертонген, Эриксен (Сиссоко, 64), Дайер, Дембеле, Алли (Уинкс, 86), Сон Хын Мин (Ламела, 77), Кейн.

Предупреждения: Клеверли (36), Кабаселе (50), Вертонген (71), Зегелар (73), Ришарлисон (89).

Удаление: Санчес (52).


"Вест Бромвич" – "Кристал Пэлас" 0:0

"Вест Бромвич": Фостер, Хегази, Гиббс, Ньом, Эванс, Бэрри (Якоб, 30), Ливермор, Филд, Робсон-Кану (Макклейн, 72), Рондон, Родригес.

"Кристал Пэлас": Сперони, Сако, Келли, Уорд, Шлупп, Макартур, Миливоевич, Заа, Лофтус-Чик, Таунсенд (Сако, 87), Бентеке.

Предупреждения: Ливермор (64), Уорд (76).


"Лестер" – "Бернли" 1:0

Гол: Грэй, 6 - 1:0

"Лестер": Шмейхель, Морган, Чилуэлл, Симпсон, Магуайр, Иборра, Ндиди, Марез, Олбрайтон, Грэй (Окадзаки, 88), Варди.

"Бернли": Поуп, Тарковски, Уорд, Бардсли, Ми, Корк, Дефур (Барнс, 66), Хендрик, Гудмундссон, Брэйди (Арфилд, 31), Вуд (Воукс, 74).

Предупреждение: Бардсли (56).


"Эвертон" – "Хаддерсфилд" 2:0

Голы: Сигурдссон, 47 - 1:0, Кэлверт-Льюин, 73 - 2:0

"Эвертон": Пикфорд, Холгейт, Мартина, Кенни, Уильямс, Леннон (Лукман, 71), Гуйе, Дэвис (Шнайдерлин, 66), Сигурдссон, Кэлверт-Льюин, Руни (Кин, 80).

"Хаддерсфилд": Лессль, Йоргенсен, Мэлоун (Мунье, 71), Смит, Шиндлер, Муй, Уильямс, Инс, Качунга, Кванер (Палмер, 46), Депуатр.

Предупреждения: Мэлоун (22), Кенни (23), Дэвис (24).


"Сток Сити" – "Суонси" 2:1

Голы: Бони, 3 - 0:1, Шакири, 36 - 1:1, Диуф, 40 - 2:1

"Сток Сити": Батленд, Шоукросс, Питерс, Зума, Мартинс Инди (Виммер, 53), Шакири, Аллен, Флетчер (Афеллай, 70), Шупо-Мотинг (Собхи, 70), Диуф, Крауч.

"Суонси": Фабианьски, ван дер Хорн, Ольссон, Нотон, Моусон, Ки Сон Ен, Клукас (Кэрролл, 73), Фер (Саншеш, 85), Абрахам, Бони, Айю (Макберни, 73).

Предупреждение: Виммер (81).

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1 Манчестер Сити 14 40
2 Манчестер Юнайтед 15 35
3 Челси 15 32
4 Ливерпуль 15 29
5 Арсенал Лондон 15 28
6 Тоттенхэм 15 25
7 Бернли 15 25
8 Уотфорд 15 22
9 Лестер Сити 15 20
10 Эвертон 15 18
11 Саутгемптон 15 17
12 Брайтон & Хоув Альбион 15 17
13 Сток Сити 15 16
14 Борнмут 15 15
15 Ньюкасл Юнайтед 15 15
16 Хаддерсфилд Таун 15 15
17 Вест Бромвич Альбион 15 13
18 Кристал Пэлас 15 10
19 Вест Хэм Юнайтед 14 10
20 Суонси Сити 15 9
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