"Тоттенхэм" в меньшинстве сыграл вничью с "Уотфордом" и другие результаты 15-го тура АПЛ
Представляем результаты 15-го тура АПЛ.
"Уотфорд" – "Тоттенхэм" 1:1
Голы: Кабаселе, 13 - 1:0, Сон Хын Мин, 25 - 1:1
"Уотфорд": Гомес, Предль, Кабаселе (Капу, 64), Зегелар, Мариаппа, Перейра (Каррильо, 67), Дукуре, Ришарлисон, Клеверли (Грэй, 88), Фемения, Дини.
"Тоттенхэм": Льорис, Санчес, Дэвис, Триппьер, Вертонген, Эриксен (Сиссоко, 64), Дайер, Дембеле, Алли (Уинкс, 86), Сон Хын Мин (Ламела, 77), Кейн.
Предупреждения: Клеверли (36), Кабаселе (50), Вертонген (71), Зегелар (73), Ришарлисон (89).
Удаление: Санчес (52).
"Вест Бромвич" – "Кристал Пэлас" 0:0
"Вест Бромвич": Фостер, Хегази, Гиббс, Ньом, Эванс, Бэрри (Якоб, 30), Ливермор, Филд, Робсон-Кану (Макклейн, 72), Рондон, Родригес.
"Кристал Пэлас": Сперони, Сако, Келли, Уорд, Шлупп, Макартур, Миливоевич, Заа, Лофтус-Чик, Таунсенд (Сако, 87), Бентеке.
Предупреждения: Ливермор (64), Уорд (76).
"Лестер" – "Бернли" 1:0
Гол: Грэй, 6 - 1:0
"Лестер": Шмейхель, Морган, Чилуэлл, Симпсон, Магуайр, Иборра, Ндиди, Марез, Олбрайтон, Грэй (Окадзаки, 88), Варди.
"Бернли": Поуп, Тарковски, Уорд, Бардсли, Ми, Корк, Дефур (Барнс, 66), Хендрик, Гудмундссон, Брэйди (Арфилд, 31), Вуд (Воукс, 74).
Предупреждение: Бардсли (56).
"Эвертон" – "Хаддерсфилд" 2:0
Голы: Сигурдссон, 47 - 1:0, Кэлверт-Льюин, 73 - 2:0
"Эвертон": Пикфорд, Холгейт, Мартина, Кенни, Уильямс, Леннон (Лукман, 71), Гуйе, Дэвис (Шнайдерлин, 66), Сигурдссон, Кэлверт-Льюин, Руни (Кин, 80).
"Хаддерсфилд": Лессль, Йоргенсен, Мэлоун (Мунье, 71), Смит, Шиндлер, Муй, Уильямс, Инс, Качунга, Кванер (Палмер, 46), Депуатр.
Предупреждения: Мэлоун (22), Кенни (23), Дэвис (24).
"Сток Сити" – "Суонси" 2:1
Голы: Бони, 3 - 0:1, Шакири, 36 - 1:1, Диуф, 40 - 2:1
"Сток Сити": Батленд, Шоукросс, Питерс, Зума, Мартинс Инди (Виммер, 53), Шакири, Аллен, Флетчер (Афеллай, 70), Шупо-Мотинг (Собхи, 70), Диуф, Крауч.
"Суонси": Фабианьски, ван дер Хорн, Ольссон, Нотон, Моусон, Ки Сон Ен, Клукас (Кэрролл, 73), Фер (Саншеш, 85), Абрахам, Бони, Айю (Макберни, 73).
Предупреждение: Виммер (81).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|14
|40
|2
|Манчестер Юнайтед
|15
|35
|3
|Челси
|15
|32
|4
|Ливерпуль
|15
|29
|5
|Арсенал Лондон
|15
|28
|6
|Тоттенхэм
|15
|25
|7
|Бернли
|15
|25
|8
|Уотфорд
|15
|22
|9
|Лестер Сити
|15
|20
|10
|Эвертон
|15
|18
|11
|Саутгемптон
|15
|17
|12
|Брайтон & Хоув Альбион
|15
|17
|13
|Сток Сити
|15
|16
|14
|Борнмут
|15
|15
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|15
|15
|16
|Хаддерсфилд Таун
|15
|15
|17
|Вест Бромвич Альбион
|15
|13
|18
|Кристал Пэлас
|15
|10
|19
|Вест Хэм Юнайтед
|14
|10
|20
|Суонси Сити
|15
|9