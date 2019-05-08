"Тоттенхэм" в невероятном матче обыграл "Аякс" и вышел в финал Лиги Чемпионов

В ответном матче 1/2 финала Лиги Чемпионов "Тоттенхэм" на выезде обыграл "Аякс" со счетом 3:2. По сумме двух встреч путевку в финал завоевал английский клуб.

"Аякс" Нидерланды – "Тоттенхэм" Англия - 2:3 (2:0) - первый матч - 1:0

Голы: де Лигт, 5 - 1:0, Зиеш, 35 - 2:0, Лукас Моура, 55 - 2:1, Лукас Моура, 59 - 2:2, Лукас Моура, 90+5 - 2:3

"Аякс": Онана, Блинд, де Лигт, Тальяфико, Мазрауи, Шене (Велтман, 60), де Йонг, ван де Бек, Зиеш, Тадич, Дольберг (Синкгравен, 67).

"Тоттенхэм": Льорис, Алдервейрелд, Роуз, Триппьер, Вертонген, Алли, Ваньяма (Льоренте, 46), Лукас Моура, Сиссоко, Эриксен, Сон Хын Мин.

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