"Тоттенхэм" в рамках Международного кубка чемпионов минимально обыграл "Милан"

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"Тоттенхэм" в рамках Международного кубка чемпионов минимально обыграл "Милан"Лондонский "Тоттенхэм" в рамках Международного кубка чемпионов минимально обыграл "Милан".

"Тоттенхэм" - "Милан" - 1:0

Гол: Н'Куду, 47 - 1:0.

"Тоттенхэм": Ворм (Гассанига, 46), Уокер-Петерс, Санчес (Картер-Викерс, 90+2), Эйома, Георгиу (Дэвис, 77), Эймос, Скипп, Марш (Орье, 77), Н'Куду, Льоренте (Сон Хын-Мин, 63), Лукас (Эриксен, 63).

"Милан": Рейна (Доннарумма, 46), Абате (Антонелли, 69), Мусаккьо, Романьоли, Калабриа, Кессье, Локателли, Чалханоглу (Маури, 78), Сусо (Халилович, 46), Кутроне (Цаджу, 78), Борини (Калинич, 70).

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10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
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15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
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