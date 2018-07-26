"Тоттенхэм" в рамках Междунарожного кубка чемпионов разгромил "Рому"

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"Тоттенхэм" в рамках Междунарожного кубка чемпионов разгромил "Рому"В рамках Междунарожного кубка чемпионов лондонский "Тоттенхэм" нанес разгромное поражение "Роме".

"Рома" - "Тоттенхэм" - 1:4

Голы: Шик, 3 - 1:0, Льоренте, 9 - 1:1, Льоренте, 18 - 1:2, Лукас, 28 - 1:3, Лукас, 44 - 1:4.

"Рома": Миранте (Фуцато, 83) Сантон (Флоренци, 83), Манолас, Жуан (Маркано, 58), Лука Пеллегрини (Бьянда, 72), Кристанте (Чорич, 59), Пасторе (Стротман, 59), Гоналон (Де Росси, 59), Ундер (Клюйверт, 52), Шик (Джеко, 58), Перотти (Лоренцо Пеллегрини, 58).

"Тоттенхэм": Ворм, Орье, Картер-Викерс, Дэвич, Уокер-Петерс (Георгиу, 83), Эймос (Марш, 84), Сиссоко, Лукас (Н'Куду, 82), Эриксен (Скипп, 63), Ламела (Санчес, 77), Льоренте (Сон Хын-Мин, 63).

Напомним, в рамках турнира "Бенфика" обыграла дортмундскую "Боруссию". | soccernews.ru

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2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
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