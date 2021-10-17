"Тоттенхэм" в результативном матче победил "Ньюкасл"

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"Тоттенхэм" в результативном матче победил "Ньюкасл"

Фото: инстаграм "Тоттенхэма"/Автор неизвестен

В матче 8-го тура чемпионата Англии "Тоттенхэм" на выезде обыграл "Ньюкасл" со счетом 3:2.

Победу "шпорам" принесли голы Танги Ндомбеле, Харри Кейна и Сон Хын Мина. За хозяев отличились Каллум Уилсон и Эрик Дайер, который забил гол в свои ворота.

"Тоттенхэм", набрав 15 очков, вышел на пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Ньюкасл" с тремя очками остался на предпоследней, 19-й позиции.

"Ньюкасл" – "Тоттенхэм" - 2:3 (1:3)
Голы: Уилсон, 2 - 1:0, Ндомбеле, 17 - 1:1, Кейн, 22 - 1:2, Сон Хын Мин, 45 - 1:3, Дайер, 89 (автогол) - 2:3

"Ньюкасл": Дарлоу, Манкильо, Кларк, Ласселс, Сен-Максимен, Ритчи, Хэйден, Лонгстафф (Шелви, 60), Уиллок (Мерфи, 77), Уилсон (Фрэйзер, 77), Жоэлинтон.

"Тоттенхэм": Льорис, Эмерсон, Дайер, Ромеро, Регилон, Сон Хын Мин, Лукас Моура, Хейбьерг, Ндомбеле, Скипп, Кейн.

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