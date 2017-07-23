"Тоттенхэм" в результативном поединке переиграл ПСЖ

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"Тоттенхэм" в результативном поединке переиграл ПСЖ

Лондонский "Тоттенхэм" стартовал в Международном кубке чемпионов матчем с ПСЖ, который уже провел в Северной Америке один матч. Парижане сыграли вничью с "Ромой" в основное время, а затем победили в серии пенальти.  Главный тренер ПСЖ Эмери сделал несколько замен в сравнении с прошлой игрой: на поле появились Кимпембе, Трапп, Гуэдэш и Кавани, который уже на первой минуте мог забить гол, когда пробивал по воротам после флангового прострела, однако в створ так и не попал. Следом дальним ударом отметился Мотта – мяч также полетел мимо ворот. Стартовый натиск ПСЖ все же заставил ошибиться оборону англичан, уже на шестой минуте Кавани открыл счет в этой игре. Рабио на скорости обыграл защитника, затем выполнил прострел с левого края в центр, а Кавани без особых проблем отправил мяч в сетку ворот. "Тоттенхэм", в свою очередь, ответил на этот гол двумя своими выпадами. Через 5 минут дальний выстрел в "девятку" удался Эриксену – Трапп свою команду спасти не сумел. Через несколько минут немецкий вратарь совершил чудовищный ляп, Кевин подарил мяч Дайеру в простейшей ситуации, а тот сполна воспользовался подарком, переправив игровой снаряд в сетку. Мог "Тоттенхэм" сразу же забить и третий гол, но Н'Куду с нескольких метров пробил выше ворот.

ПСЖ также не отсиживался в обороне, Эдинсон Кавани регулярно создавал опасные моменты у ворот Льориса, пробить французского вратаря во второй раз ему не удалось, однако это не помешало парижанам сравнять счет в концовке тайма. Пасторе позволили на скорости войти в штрафную, и он точно пробил в верхний угол ворот. "Шпоры" могли тут же ответить своим голом, после подачи со штрафного едва не срезал мяч в собственные ворота Кимпембе, но французов спасла штанга.

Второй тайм начался с очередной ошибки Траппа. Немец выскочил  из ворот, стремясь перехватить передачу на выходившего один на один Кейна, но при этом подыграл себе рукой и оставил свою команду в меньшинстве. На поле появился Ареола, который тут же спас свою команду, отразив мяч после выстрела Эриксена со штрафного. После удаления игроки ПСЖ практически перестали создавать угрозу у ворот англичан, инициатива перешла к "Тоттенхэму". Игроки английского клуба регулярно проверяли на прочность вратаря соперника, но тот до поры до времени выручал. Несколько моментов упустил Алли, также мог сделать дубль и Эриксен. Лишь ближе к концовке матча давление лондонцев привело к двум забитым голам. Сначала Ареола не сумел среагировать на дальний выстрел Алдервейрельда в левый нижний угол, а затем Маркиньос сыграл рукой в собственной штрафной, и Кейн уверенно реализовал пенальти. "Тоттенхэм" стартовал с уверенной победы, в следующем матче "шпоры" встретятся с "Ромой", а ПСЖ сыграет с "Ювентусом".

"Тоттенхэм" – ПСЖ - 4:2

Голы: Кавани, 6 – 0:1; Эриксен, 11 – 1:1; Дайер, 18 – 2:1; Пасторе, 36 – 2:2; Алдервейрельд, 82 – 3:2; Кейн с пенальти, 87 – 4:2.

"Тоттенхэм":  Льорис (Ворм, 46), Вертонген (Виммер, 46) , Дэвис, Картер-Викерс (Триппьер, 46), Уокер-Питерс (Алдервейрельд, 46), Дайер (Ваньяма, 46), Дембеле (Винкс, 60), Эриксен, Онома (Окли-Бут, 46), Н'Куду (Алли, 46), Янссен (Кейн, 46).

ПСЖ: Трапп, Курзава (Бершиш, 68), Маркиньос, Кимпембе, Алвес (Нкунку, 68), Мотта (Каллегари, 68), Рабио (Матюиди, 46), Ло Сельсо (Бернет, 46), Пасторе (Ди Мария, 68), Гуэдеш (Ареола, 48), Кавани (Хесе, 46).

Удаление: Трапп, 46

Вячеслав Горбачев 

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