"Тоттенхэм" в третьем сезоне подряд набирает не менее 70 очков в АПЛ

В рамках 36-го тура английской Премьер-лиги "Тоттенхэм" обыграл "Уотфорд" со счётом 2:0.

Благодаря этой победе в активе "шпор" стало 71 очко в текущем розыгрыше АПЛ.

Как сообщает Sky Sports, "Тоттенхэм" в третьем сезоне подряд набирает не менее 70 очков в чемпионате. Примечательно, что за предыдущие 23 года лондонская команда достигала показателя в 70 очков всего два раза. | http://soccernews.ru