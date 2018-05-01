"Тоттенхэм" в третьем сезоне подряд набирает не менее 70 очков в АПЛ

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"Тоттенхэм" в третьем сезоне подряд набирает не менее 70 очков в АПЛ

В рамках 36-го тура английской Премьер-лиги "Тоттенхэм" обыграл "Уотфорд" со счётом 2:0.

Благодаря этой победе в активе "шпор" стало 71 очко в текущем розыгрыше АПЛ.

Как сообщает Sky Sports, "Тоттенхэм" в третьем сезоне подряд набирает не менее 70 очков в чемпионате. Примечательно, что за предыдущие 23 года лондонская команда достигала показателя в 70 очков всего два раза. | http://soccernews.ru

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Итоги и символическая сборная 36-го тура АПЛ

Итоги и символическая сборная 36-го тура АПЛ

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 35 93
2 Манчестер Юнайтед 35 77
3 Ливерпуль 36 72
4 Тоттенхэм 35 71
5 Челси 35 66
6 Арсенал Лондон 35 57
7 Бернли 36 54
8 Эвертон 36 48
9 Лестер Сити 35 44
10 Ньюкасл Юнайтед 35 41
11 Кристал Пэлас 36 38
12 Борнмут 36 38
13 Уотфорд 36 38
14 Брайтон & Хоув Альбион 35 37
15 Вест Хэм Юнайтед 35 35
16 Хаддерсфилд Таун 35 35
17 Суонси Сити 35 33
18 Саутгемптон 35 32
19 Сток Сити 36 30
20 Вест Бромвич Альбион 36 28
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