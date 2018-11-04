"Тоттенхэм" в упорной борьбе обыграл "Вулверхэмптон"

В рамках 11-го тура АПЛ лондонский "Тоттенхэм" в гостях взял верх над "Вулверхэмптоном". "Шпоры" были близки к уверенной победе - к середине второго тайма подопечные Маурисио Почеттино вели со счётом 3:0 - однако в последней четверти матча "волки" отыграли два гола, тем самым здорово потрепав нервы сопернику.

"Вулверхэмптон" – "Тоттенхэм" - 2:3

Голы: Ламела, 27 - 0:1, Лукас Моура, 30 - 0:2, Кейн, 61 - 0:3, Рубен Невеш, 68 (пенальти) - 1:3, Хименес, 79 (пенальти) - 2:3.

"Вулверхэмптон": Руй Патрисиу, Коуди, Боли, Кастро, Беннетт, Кавалейру (Лео Бонатини, 62), Моутинью (Гиббс-Уайт, 62), Элдер Кошта (Траоре, 84), Рубен Невеш, Доэрти, Хименес.

"Тоттенхэм": Льорис, Алдервейрелд, Дэвис, Триппьер, Фойт, Уинкс, Дембеле (Сон Хын Мин, 7; Эриксен, 59), Ламела, Сиссоко, Лукас Моура (Санчес, 79), Кейн.

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