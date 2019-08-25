"Тоттенхэм" в январе 2020 года намерен купить Дибалу

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"Тоттенхэм" в январе 2020 года намерен купить Дибалу

"Тоттенхэм" в зимнее трансферное окно сделает предложение "Ювентуса" о покупке форварда Пауло Дибалы. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, этим летом "шпоры" также предпринимали попытки приобрести аргентинца, однако не успели завершить переговоры до закрытия трансферного окна.

Зимой 2020 года "Тоттенхэм" снова вступит в переговоры с "Ювентусом".

Трансферная стоимость футболиста - 85 миллионов евро.

25-летний нападающий перешел в "Ювентус" летом 2015 года из "Палермо" за 25 миллионов евро. Его контракт с туринским клубом рассчитан до 2022 года. В минувшем сезоне он забил 5 голов и сделал 6 ассистов в 30 матчах Серии А.

А еще: Дибала отказал "Тоттенхэму" и "МЮ". У него два других предпочтительных варианта| http://soccernews.ru
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