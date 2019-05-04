"Тоттенхэм" вдевятером потерпел поражение от "Борнмута"
В рамках 37-го тура АПЛ "Тоттенхэм" в гостях проиграл "Борнмуту" со счётом 0:1. Единственный гол в матче на 91-й минуте забил Натан Аке.
Стоит отметить, что "шпоры" почти весь второй тайм играли вдевятером. Ещё до перерыва красную карточку получил Сон Хын Мин, а на 48-й минуте досрочно покинул поле Хуан Фойт.
"Борнмут" – "Тоттенхэм" - 1:0
Гол: Аке, 90+1 - 1:0.
"Борнмут": Трэверс, Симпсон, Смит, Клайн, Аке, Айб (Муссе, 76), Фрэйзер, Кинг, Лерма, Кук, Уилсон.
"Тоттенхэм": Льорис, Роуз, Триппьер, Санчес, Алдервейрелд (Фойт, 46), Дайер (Ваньяма, 46), Сиссоко (Дэвис, 82), Алли, Эриксен, Лукас Моура, Сон Хын Мин.
Удаления: Сон Хын Мин (43), Фойт (48).
Благодаря этой победе "Борнмут" поднялся на 12-е место в турнирной таблице АПЛ, а "Тоттенхэм" остался на третьей строчке.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|36
|92
|2
|Ливерпуль
|36
|91
|3
|Тоттенхэм
|37
|70
|4
|Челси
|36
|68
|5
|Арсенал Лондон
|36
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|36
|65
|7
|Вулверхэмптон
|36
|54
|8
|Эвертон
|37
|53
|9
|Лестер Сити
|36
|51
|10
|Уотфорд
|36
|50
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|36
|46
|12
|Борнмут
|37
|45
|13
|Кристал Пэлас
|36
|43
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|36
|42
|15
|Бернли
|37
|40
|16
|Саутгемптон
|36
|38
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|36
|35
|18
|Кардифф Сити
|36
|31
|19
|Фулхэм
|36
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|36
|14