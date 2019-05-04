"Тоттенхэм" вдевятером потерпел поражение от "Борнмута"

В рамках 37-го тура АПЛ "Тоттенхэм" в гостях проиграл "Борнмуту" со счётом 0:1. Единственный гол в матче на 91-й минуте забил Натан Аке.

Стоит отметить, что "шпоры" почти весь второй тайм играли вдевятером. Ещё до перерыва красную карточку получил Сон Хын Мин, а на 48-й минуте досрочно покинул поле Хуан Фойт.

"Борнмут" – "Тоттенхэм" - 1:0

Гол: Аке, 90+1 - 1:0.

"Борнмут": Трэверс, Симпсон, Смит, Клайн, Аке, Айб (Муссе, 76), Фрэйзер, Кинг, Лерма, Кук, Уилсон.

"Тоттенхэм": Льорис, Роуз, Триппьер, Санчес, Алдервейрелд (Фойт, 46), Дайер (Ваньяма, 46), Сиссоко (Дэвис, 82), Алли, Эриксен, Лукас Моура, Сон Хын Мин.

Удаления: Сон Хын Мин (43), Фойт (48).

Благодаря этой победе "Борнмут" поднялся на 12-е место в турнирной таблице АПЛ, а "Тоттенхэм" остался на третьей строчке.

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