"Тоттенхэм" вдевятером потерпел поражение от "Борнмута"

Теги борнмуттоттенхэм

"Тоттенхэм" вдевятером потерпел поражение от "Борнмута"

В рамках 37-го тура АПЛ "Тоттенхэм" в гостях проиграл "Борнмуту" со счётом 0:1. Единственный гол в матче на 91-й минуте забил Натан Аке.

Стоит отметить, что "шпоры" почти весь второй тайм играли вдевятером. Ещё до перерыва красную карточку получил Сон Хын Мин, а на 48-й минуте досрочно покинул поле Хуан Фойт.

"Борнмут" – "Тоттенхэм" - 1:0

Гол: Аке, 90+1 - 1:0.

"Борнмут": Трэверс, Симпсон, Смит, Клайн, Аке, Айб (Муссе, 76), Фрэйзер, Кинг, Лерма, Кук, Уилсон.

"Тоттенхэм": Льорис, Роуз, Триппьер, Санчес, Алдервейрелд (Фойт, 46), Дайер (Ваньяма, 46), Сиссоко (Дэвис, 82), Алли, Эриксен, Лукас Моура, Сон Хын Мин.

Удаления: Сон Хын Мин (43), Фойт (48).

Благодаря этой победе "Борнмут" поднялся на 12-е место в турнирной таблице АПЛ, а "Тоттенхэм" остался на третьей строчке.

Не пропустите: Бербатов советует Эриксену остаться в "Тоттенхэме". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Спартак" с большим трудом обыграл "Урал" в 27-м туре РПЛ

"Спартак" с большим трудом обыграл "Урал" в 27-м туре РПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 36 92
2 Ливерпуль Ливерпуль 36 91
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 37 70
4 Челси Челси 36 68
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 36 66
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 36 65
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 36 54
8 Эвертон Эвертон 37 53
9 Лестер Сити Лестер Сити 36 51
10 Уотфорд Уотфорд 36 50
11 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 36 46
12 Борнмут Борнмут 37 45
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 36 43
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 36 42
15 Бернли Бернли 37 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 36 38
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 36 35
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 36 31
19 Фулхэм Фулхэм 36 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 36 14
Полная таблица

топ-5 тегов