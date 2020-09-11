"Тоттенхэм" ведёт переговоры о трансфере форварда "Наполи"

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"Тоттенхэм" ведёт переговоры о трансфере форварда "Наполи"

Лондонский "Тоттенхэм" нацелился на нападающего "Наполи" Аркадиуша Милика, сообщает Evening Standard.

По сведениям издания, клубы ведут переговоры о трансфере поляка, но пока не могут согласовать сумму сделки.

Неаполитанцы требуют за форварда 30 миллионов евро, а "шпоры" пытаются снизить цену.

Милик выступает за "Наполи" с 2016 года, сыграл 122 матча, забил 48 голов и сделал 5 ассистов. Его контракт с клубом истекает по окончании сезона.

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