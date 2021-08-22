"Тоттенхэм" ведет переговоры по Илайшу Мориба

Фото: инстаграм Мориба/Автор неизвестен

Хавбек "Барселоны" Илайш Мориба заинтересовал английский "Тоттенхэм".

Как сообщает Daily Mail, "шпоры" ведут переговоры с агентами молодого полузащитника.

Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны лондонского "Челси", "Манчестер Сити" и "Лейпцига".

Напомним, что Мориба не может прийти к соглашению с "блауграной" о контракте.

Недавно стало известно, что футболист решил выступать за сборную Гвинеи, хотя у него была возможность играть за испанскую национальную команду.

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