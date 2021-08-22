"Тоттенхэм" ведет переговоры по Илайшу Мориба
Фото: инстаграм Мориба/Автор неизвестен
Хавбек "Барселоны" Илайш Мориба заинтересовал английский "Тоттенхэм".
Как сообщает Daily Mail, "шпоры" ведут переговоры с агентами молодого полузащитника.
Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны лондонского "Челси", "Манчестер Сити" и "Лейпцига".
Напомним, что Мориба не может прийти к соглашению с "блауграной" о контракте.
Недавно стало известно, что футболист решил выступать за сборную Гвинеи, хотя у него была возможность играть за испанскую национальную команду.
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|Команда
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|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18