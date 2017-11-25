"Тоттенхэм" – "Вест Бромвич" - 1:1, "Ньюкасл" – "Уотфорд" - 0:3 (обзоры)

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"Тоттенхэм" – "Вест Бромвич" - 1:1, "Ньюкасл" – "Уотфорд" - 0:3 (обзоры)

Вашему вниманию представляются обзоры двух матчей 13-го тура английской Премьер-лиги.

"Тоттенхэм" – "Вест Бромвич" - 1:1 

"Ньюкасл" – "Уотфорд" - 0:3

Не пропустите: "Тоттенхэм" теряет очки в матче с "Вест Бромвичем" и другие результаты 13-го тура АПЛ. | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 12 34
2 Манчестер Юнайтед 13 29
3 Челси 13 26
4 Тоттенхэм 13 24
5 Ливерпуль 13 23
6 Арсенал Лондон 12 22
7 Бернли 12 22
8 Уотфорд 13 21
9 Брайтон & Хоув Альбион 13 16
10 Хаддерсфилд Таун 12 15
11 Лестер Сити 13 14
12 Борнмут 13 14
13 Ньюкасл Юнайтед 13 14
14 Саутгемптон 12 13
15 Сток Сити 13 13
16 Эвертон 12 12
17 Вест Бромвич Альбион 13 11
18 Вест Хэм Юнайтед 13 10
19 Суонси Сити 13 9
20 Кристал Пэлас 13 8
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