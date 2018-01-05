"Тоттенхэм" – "Вест Хэм" - 1:1 (обзор)

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"Тоттенхэм" – "Вест Хэм" - 1:1 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 21-го тура чемпионата Англии между "Тоттенхэмом" и "Вест Хэмом" (1:1).

Видео: "Тоттенхэм" – "Вест Хэм".

 

Не пропустите: "Тоттенхэм" не сумел победить "Вест Хэм". | http://soccernews.ru

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2 Манчестер Юнайтед 18 41
3 Челси 18 38
4 Ливерпуль 18 34
5 Арсенал Лондон 18 33
6 Бернли 18 32
7 Тоттенхэм 18 31
8 Лестер Сити 18 26
9 Уотфорд 18 22
10 Эвертон 17 22
11 Хаддерсфилд Таун 18 21
12 Саутгемптон 18 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 18 18
14 Кристал Пэлас 18 17
15 Вест Хэм Юнайтед 18 17
16 Борнмут 18 16
17 Сток Сити 18 16
18 Ньюкасл Юнайтед 18 15
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20 Суонси Сити 17 12
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