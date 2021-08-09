"Тоттенхэм" включился в борьбу за Месси

Фото инстаграм Лионеля Месси

Лондонский "Тоттенхэм" проявляет интерес к бывшему форварду "Барселоны" Лионелю Месси, сообщает Football Espana.

По сведениям издания, "шпоры" хотят, чтобы аргентинец стал заменой для Харри Кейна, который близок к уходу из клуба.

В "Тоттенхэме" уверены, что денег, вырученных от продажи действующего лидера, хватит на удовлетворение финансовых требований 34-летнего латиноамериканца.

Впрочем, фаворитом в гонке за Месси остаётся ПСЖ. Также на звёздного нападающего претендовал мадридский "Атлетико".

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