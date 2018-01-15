"Тоттенхэм" включился в борьбу за Моуру

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"Тоттенхэм" включился в борьбу за Моуру

Лондонский "Тоттенхэм" стал очередным претендентом на вингера ПСЖ Лукаса Моуру, сообщает Telefoot.

По информации источника, "шпоры" готовы составить конкуренцию "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпулю" в гонке за 25-летним бразильцем.

"Тоттенхэм" хочет арендовать Моуру до конца текущего сезона, однако ПСЖ настаивает на продаже футболиста за 30 миллионов евро.

Не пропустите: Моура объявил об уходе из ПСЖ. | http://soccernews.ru

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