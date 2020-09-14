"Тоттенхэм" включился в борьбу за Регилона
Левый защитник мадридского "Реала" Серхио Регилон заинтересовал "Тоттенхэм", пишет Daily Mail.
По сведениям издания, на подписании испанского фулбека настаивает главный тренер "шпор" Жозе Моуринью.
Другими претендентами на 23-летнего футболиста являются "Севилья" и "Манчестер Юнайтед".
Регилон - воспитанник "Реала", за основную команду провёл 22 матча и сделал 3 ассиста. В прошлом сезоне выступал за "Севилью" на правах аренды.
Не пропустите: "Реал" не готов отпустить Регилона в "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18