"Тоттенхэм" включился в борьбу за трансферную цель "Манчестер Юнайтед"

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"Тоттенхэм" включился в борьбу за трансферную цель "Манчестер Юнайтед"

"Тоттенхэм" поспорит с "Манчестер Юнайтед" за полузащитника "Спортинга" Бруну Фернандеша, сообщает португальская пресса.

Ранее стало известно, что "красные дьяволы" уже согласовали трансфер 24-летнего хавбека, однако "шпоры" надеются сорвать сделку и заполучить игрока в свои ряды.

"Тоттенхэм" видит в португальце замену для Кристиана Эриксена, на которого претендуют "Реал" и "Интер".

Фернандеш выступает за "Спортинг" с 2017 года, сыграл 109 матчей и забил 48 голов.

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