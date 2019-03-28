"Тоттенхэм" включился в борьбу за трансферную цель "Милана"

Полузащитник "Наполи" Амаду Диавара может продолжить карьеру в Англии, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, на 21-летнего футболиста нацелился лондонский "Тоттенхэм".

"Шпоры" уже вступили в переговоры с итальянским клубом о трансфере перспективного гвинейца.

На юного хавбека также претендует "Милан".

В текущем сезоне Диавара сыграл за "Наполи" 19 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличался. Его стоимость оценивается в 16 миллионов евро.

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