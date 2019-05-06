"Тоттенхэм" включился в борьбу за трансферную цель "Реала"

Лондонский "Тоттенхэм" стал очередным претендентом на полузащитника "Аякса" Донни ван де Бека, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, "шпоры" видят в перспективном голландце замену для Кристиана Эриксена, который может уйти в мадридский "Реал".

За 22-летнего хавбека также ведут борьбу "Бавария", дортмундская "Боруссия" и всё тот же "Реал". Сумма возможной сделки оценивается в 53 миллиона евро.

В текущем сезоне ван де Бек сыграл за "Аякс" 54 матча, забил 16 голов и сделал 12 ассистов.

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