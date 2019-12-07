"Тоттенхэм" включился в борьбу за трансферную цель "Реала"
Лондонский "Тоттенхэм" хочет усилиться полузащитником "Аякса" Донни ван де Беком, сообщает De Telegraaf.
По сведениям издания, "шпоры" уже сделали предложение о трансфере голландского хавбека.
Напомним, что на 22-летнего футболиста также претендует мадридский "Реал".
В текущем сезоне ван де Бек сыграл за "Аякс" 22 матча, забил 7 голов и сделал 6 ассистов. Его рыночная стоимость - 50 миллионов евро.
Не пропустите: 62-летняя фанатка Моуринью сделала 38 татуировок в честь португальца. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Болельщик "Спартака" подал на Запашного заявления в прокуратуру и Следственный комитет
-
Агент рассказал, как Дзюба мог спасти Кокорина от тюремного заключения
-
Фанаты "Ростова" присоединились к акции протеста против полицейского беспредела
-
Фанаты ЦСКА и "Краснодара" поддержали акцию протеста против действий полиции
-
"Реал" предложил "Арсеналу" обменяться форвардами
Лента новостей
-
Гендиректор "Спартака" отреагировал на акцию протеста болельщиков против действий полиции
-
"Сампдория" продлила контракт с Квальяреллой
-
"Барселона" предложит за Мбаппе 120 миллионов евро и двух игроков
-
Болельщик "Спартака" подал на Запашного заявления в прокуратуру и Следственный комитет
-
Навальный прокомментировал заявление Слуцкого о своих расследованиях
-
Агент рассказал, как Дзюба мог спасти Кокорина от тюремного заключения
-
Ибрагимович: "Мечтаю сыграть плохого парня в фильме Тарантино, который разбивает лицо Дуэйну Джонсону"
-
Смертин: "Цель истории с ДТП - выставить меня как непорядочного человека"
-
"Барселона" не продаст "Атлетико" Ракитича
-
Фанаты "Ростова" присоединились к акции протеста против полицейского беспредела
-
Вальверде рассказал о значимости Месси для истории футбола
-
Сёмин отреагировал на слухи о своей отставке с поста главного тренера "Локомотива"
-
Игроки "Манчестер Юнайтед" попросили не увольнять Сульшера
-
Бакаев высказался о работе с Тедеско
-
"Тоттенхэм" включился в борьбу за трансферную цель "Реала"
-
Болельщики "Локомотива" скандировали "Запашный - пёс" на матче с "Арсеналом"
-
"Ливерпуль" назвал имя лучшего игрока ноября
-
Фанаты ЦСКА и "Краснодара" поддержали акцию протеста против действий полиции
-
Тренер "Динамо" Новиков сделал заявление о своём будущем в клубе
-
Джеррард договорился о продлении контракта с "Рейнджерс"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|15
|43
|2
|Лестер Сити
|15
|35
|3
|Манчестер Сити
|15
|32
|4
|Челси
|15
|29
|5
|Вулверхэмптон
|15
|23
|6
|Манчестер Юнайтед
|15
|21
|7
|Кристал Пэлас
|15
|21
|8
|Тоттенхэм
|15
|20
|9
|Шеффилд Юнайтед
|15
|19
|10
|Арсенал Лондон
|15
|19
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|15
|19
|12
|Бернли
|15
|18
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|15
|18
|14
|Борнмут
|15
|16
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|15
|16
|16
|Астон Вилла
|15
|15
|17
|Саутгемптон
|15
|15
|18
|Эвертон
|15
|14
|19
|Норвич Сити
|15
|11
|20
|Уотфорд
|15
|8