"Тоттенхэм" включился в борьбу за трансферную цель "Реала"

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"Тоттенхэм" включился в борьбу за трансферную цель "Реала"

Лондонский "Тоттенхэм" хочет усилиться полузащитником "Аякса" Донни ван де Беком, сообщает De Telegraaf.

По сведениям издания, "шпоры" уже сделали предложение о трансфере голландского хавбека.

Напомним, что на 22-летнего футболиста также претендует мадридский "Реал".

В текущем сезоне ван де Бек сыграл за "Аякс" 22 матча, забил 7 голов и сделал 6 ассистов. Его рыночная стоимость - 50 миллионов евро.

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