"Тоттенхэм" включился в борьбу за трансферную цель "Ювентуса"

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"Тоттенхэм" включился в борьбу за трансферную цель "Ювентуса"

Фото инстаграм Николы Дзаньоло

Полузащитник "Ромы" Никола Дзаньоло может продолжить карьеру в Англии, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, в трансфере 22-летнего футболиста заинтересован лондонский "Тоттенхэм".

"Шпоры" готовы побороться за итальянского хавбека с "Ювентусом".

"Рома" хочет выручить от продажи одного из своих лидеров не менее 40 миллионов евро.

В текущем сезоне Дзаньоло сыграл за "волков" 26 матчей, забил 4 гола и сделал 5 ассистов.

Не пропустите: Конте поделился мнением о трансферной политике "Тоттенхэма". | http://soccernews.ru
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