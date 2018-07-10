"Тоттенхэм" включился в борьбу за Виду

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"Тоттенхэм" включился в борьбу за Виду

Лондонский "Тоттенхэм" включился в борьбу за защитника "Бешикташа" Домагоя Виду, сообщает Tribalfootball.

По информации источника, "шпоры" намерены составить конкуренцию "Ливерпулю", который ранее обозначил свой интерес к центрбеку сборной Хорватии.

Оба клуба готовы заплатить за Виду 18 миллионов евро, однако "Бешикташ" требует за своего игрока почти вдвое больше.

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