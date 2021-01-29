"Тоттенхэм" вновь показал себя посредственной командой, а "Ливерпуль" почувствовал уверенность: разбираем дуэль Моуринью и Клоппа

Вчера "Ливерпуль" сумел разгромить "Тоттенхэм" (больше по игре, чем по счету). На гол Хёйберга после классической контратаки "шпор", красные ответили голами Фирмино, Александра-Арнольда и Мане. Гол последнего оказался особенно эффектным, если учитывать, с какой легкостью мяч прошел сквозь вратаря после удара в одно касание. Матч породил немало и споров и еще больше дискуссий. Некоторые вопросы мы решили освятить в нашем аналитическом обзоре!

"Ливерпуль" вспомнил как нужно забивать!

Зимний кризис "Ливерпуля" породил очень много эффектных заголовков в СМИ. Все они кричали о кризисе мерсисайдцев, сотни минут без голов и потерю шансов на золото АПЛ – чем страшнее, тем лучше. Когда гиганты падают, его обязательно нужно добить. В этом нет ничего преступного – если чемпион не выиграет в пяти матчах подряд и забивает всего один гол за месяц, проигрывая "Бернли" в родных стенах, смешно говорить о мощи красной машины. Проблема заключается в том, что гигант не падал. Подопечные Юргена Клоппа хранили ударный темп, набирая 1,86 ожидаемых очков за тур, в то время как в чемпионском сезоне было 1,92, а в сезоне 2018/19 – 2,16. По ожидаемым голам перед матчем против "Тоттенхэма" они шли на втором месте, отстав от "Сити" на мизерные 2,78 xG – причем манкунианцы забили на 2,79 голов больше, чем должны были, а мерсисайдцы недозабили 0.99. По интенсивности прессинга "Ливерпуль" уступал только "Лидсу", а по передачам на продвижение – только "Челси". По количеству ударов клуб шел пятым в Европе, по передачам в последнюю треть – третьим, по передачам в штрафную – вторым.

Даже в течение месяца без побед "Ливерпуль" не выглядел слишком плохо. Команда наиграла на семь голов и девять очков – у "Манчестер Сити" и МЮ показатели выше, но ненамного. При этом подопечные Юргена Клоппа не забили ни одного гола за 87 ударов, что является аномальным результатом. Даже по теории вероятности должен был быть хотя бы один гол. Даже если стрелять только с дальней дистанции. Такие вещи случаются в течение сезона, но вышеупомянутые цифры показывают, что системности в проблеме не было. "Ливерпуль" качественно шел в чемпионате, на Рождество подарив своим поклонникам первое место в таблице. И это при всех сложностях, которые не зависели от Юргена Клоппа! Уже на предсезонке все пошло наперекосяк: сбор в Эвиане сорвался из-за карантина, на базе под Зальцбургом три футболиста подхватили COVID-19, а в течение недельного цикла подготовки лили муссонные дожди – они мешали не только работе, а и отдыху.

Затем последовали травмы: Александр-Арнольд потерял форму, Жота выпал минимум на восемь недель, а Гомес и Ван Дейк недоступны практически до конца сезона. После игры со "шпорами" повреждение получил и Матип, поэтому в центре обороны пришлось играть Хендерсону и 23-летнему Филипсу – это уже 11-я пара центрбеков за сезон. Постоянно болел и ломался Тьяго, который сыграл всего в шести из двадцати матчей АПЛ. Не стоит забывать и о пустых трибунах "Энфилда", и естественном спаде формы в течение сезона. Кроме того, появились проблемы с контрактами Салаха и Вейналдума. И даже на фоне таких феерических проблем "Ливерпуль" выдавал мощные цифры. Это не значит, что у команды не было проблем – по сравнению с предыдущим сезоном, система прессинга мерсисайдцев несколько разбалансировалась, что на флангах обороны возникают свободные зоны (как в матче с МЮ), часто команда теряет темп и пыл. В поединке "Бернли" игроки не могли раскрыть низкий блок Шона Дайча. Впрочем, классные тактические решения от Клоппа аналитики также замечают в каждом поединке (например, агрессивные позиции Трента и Роббертсона с тем же МЮ). В любом случае, игровые проблемы "красных" не являются критическими и в основном вытекают из кадровой бедности. Что и говорить, когда Хендерсон и Фабиньо вместо контроля середины поля вынуждены работать в центре обороны. Словом, кризис "Ливерпуля" заключалась только в аномальном отсутствии голов. Это не могло продолжаться долго. В конце концов, матч против "Тоттенхэма" показал, что команда Юргена Клоппа до сих пор способна крушить топов АПЛ – не факт, что в следующем туре не произойдет осечки, но их точно не должно быть много. "Ливерпуль" остается одним из гегемонов Англии.

5️⃣ x ⚽️

1️⃣6️⃣ x ️



Since the start of last season, @TrentAA has been involved in more #PL goals than any other defender in the competition (21)#TOTLIV pic.twitter.com/wkAF3CUefU — Premier League (@premierleague) January 29, 2021

Ужасный футбол "шпор"

С "Тоттенхэмом" была похожая история, только наоборот – СМИ нахваливали команду и Жозе Моуринью на старте чемпионата, хотя статистика явно не дотягивала до высоких результатов. Даже сейчас "шпоры" превосходят себя: по ожидаемым очками в таблице они должны идти ниже, чем Арсенал (10-е место), а по ожидаемым голам они забили на 5,29 мячей больше, чем ожидалось – только у "Лестера" перебор больше. По передачам в последнюю треть поля "Тоттенхэм" вообще идет третьим с конца. Самой же большой уязвимостью "шпор" зависимость от Кейна и Сона – достаточно просто посмотреть на разницу между показателями всей команды и этого звена отдельно. На их плечи свалилось не только завершение атак, а и их создание. Других вариантов у лондонцев не существует. Ко всему этому набору следует добавить специфическую тактику Жозе Моуринью. Все мы привыкли к тому, что команды португальца на спаде его карьеры становятся крайне оборонительными – и "Тоттенхэм", похоже, становится квинтэссенцией оборонного стиля.

Даже когда Моуринью собирается играть в контроль, как с тем же "Вулверхэмптоном", то он создается только ради улучшения обороны. Наиболее агрессивными "шпоры" бывают в начале матча, когда пытаются забить быстрый гол, после чего коллектив перестраивается на 4-4-2 с ожиданием контратак. Пока Сон и Кейн на коне, такой футбол еще приносит очки, но уже 10 зачетных баллов команда потеряла после того, как забила первой – причем четыре поединка завершились со счетом 1:1. Ну, и пусть бы так! Переиграй "Ливерпуль" – и все эти разговоры не имели бы смысла, ведь "шпоры" поднялись бы в зону ЛЧ. В конце концов, "оверперформанс" для команд с кучей суперзвезд в составе является нормальной практикой – до определенной степени. Впрочем, северные лондонцы в этой встрече выдали что-то катастрофически гадкое. За весь поединок против "Ливерпуля" "шпоры" провели три удара по воротам, один из которых Сон нанес с собственной половины поля в район углового флажка. Лишь один из трех прошел из пределов штрафной. Да, был еще гол, отмененный из-за пятки в офсайде, но особенно он картину не меняет. После гола Хёйберга подопечные Жозе Моуринью даже не создали ни одной интересной атаки – да что там после гола Хёйберга, если за 94 минуты они сделали всего две передачи в штрафную. Конечно, легко сидеть на диване и требовать от "Тоттенхэма" ударов по воротам "Ливерпуля", но это не дворовый коллектив. С таким количеством мастеров "шпоры" могли бы бить с дистанции – чем не решение в безвыходной ситуации? Тем более, что мерсисайдцы позволяли работать в зоне перед штрафной – у "белых" на последней трети 126 касаний мяча (у гостей было 246). При этом в центре обороны "красных" играли Филиппс и Хендерсон, да и за Трентом с Робертсоном при их стиле игры всегда был бы пространство. Жозе Моуринью не использовал эти факторы. Даже с Кейном его тактика работала так себе, а без нее у португальца сгорел весь пасьянс.

Неудивительно, что именно в матче против такого пассивного соперника мощный "Ливерпуль" и оборвал аномальную серию без голов. Мерсисайдцы давили с первых же минут – команда сделала 11 передач в последнюю треть, 16 передач в штрафную и 14 ударов по воротам (11 – из пределов штрафной) на 2,59 ожидаемых гола. Раз за разом оборону раздевали благодаря мобильности Мане и Фирмино, которым удавалось своевременно забегать за спину и отдавать тонкие передачи. Замена нестабильного в этой работе Орье ничего "Тоттенхэму" не принесла – под таким давлением без контригры ошибся лучший защитник (Родон). На старте встречи "Ливерпуль" нарывался на контратаки, но было заметно, как плотно и высоко играют по Кейну и Сону. В конце концов, жесткая игра против Харри сломала его, а Сон растворился. Да, "Тоттенхэм" все равно забил из "зоны 14" после быстрого контрвыпада, но весь матч отработать безошибочно невозможно – а после гола мерсисайдцы не ошибались. Таким образом, следует констатировать заслуженное избиение "шпор". Они не только не соответствуют статусу "Ливерпуля", но и не вытягивают гейм-менеджмент в топ-матчах и стратегические решения на сезон. "Тоттенхэм" – зависимый от формы и настроения двух исполнителей коллектив, который не может меняться в течение игры. Жозе Моуринью поставил только более или менее надежную оборону, однако даже с ней команда не может запрыгнуть в зону ЛЧ. Даже когда судьба дает этот шанс. Топ-клубы с большим количеством звезд так не играют!

*При подготовке публикации были использованы материалы из иностранных источников