"Тоттенхэм" вновь показал себя посредственной командой, а "Ливерпуль" почувствовал уверенность: разбираем дуэль Моуринью и Клоппа

Вчера "Ливерпуль" сумел разгромить "Тоттенхэм" (больше по игре, чем по счету). На гол Хёйберга после классической контратаки "шпор", красные ответили голами Фирмино, Александра-Арнольда и Мане. Гол последнего оказался особенно эффектным, если учитывать, с какой легкостью мяч прошел сквозь вратаря после удара в одно касание. Матч породил немало и споров и еще больше дискуссий. Некоторые вопросы мы решили освятить в нашем аналитическом обзоре!

"Ливерпуль" вспомнил как нужно забивать!

Зимний кризис "Ливерпуля" породил очень много эффектных заголовков в СМИ. Все они кричали о кризисе мерсисайдцев, сотни минут без голов и потерю шансов на золото АПЛ – чем страшнее, тем лучше. Когда гиганты падают, его обязательно нужно добить. В этом нет ничего преступного – если чемпион не выиграет в пяти матчах подряд и забивает всего один гол за месяц, проигрывая "Бернли" в родных стенах, смешно говорить о мощи красной машины. Проблема заключается в том, что гигант не падал. Подопечные Юргена Клоппа хранили ударный темп, набирая 1,86 ожидаемых очков за тур, в то время как в чемпионском сезоне было 1,92, а в сезоне 2018/19 – 2,16. По ожидаемым голам перед матчем против "Тоттенхэма" они шли на втором месте, отстав от "Сити" на мизерные 2,78 xG – причем манкунианцы забили на 2,79 голов больше, чем должны были, а мерсисайдцы недозабили 0.99. По интенсивности прессинга "Ливерпуль" уступал только "Лидсу", а по передачам на продвижение – только "Челси". По количеству ударов клуб шел пятым в Европе, по передачам в последнюю треть – третьим, по передачам в штрафную – вторым.

Даже в течение месяца без побед "Ливерпуль" не выглядел слишком плохо. Команда наиграла на семь голов и девять очков – у "Манчестер Сити" и МЮ показатели выше, но ненамного. При этом подопечные Юргена Клоппа не забили ни одного гола за 87 ударов, что является аномальным результатом. Даже по теории вероятности должен был быть хотя бы один гол. Даже если стрелять только с дальней дистанции. Такие вещи случаются в течение сезона, но вышеупомянутые цифры показывают, что системности в проблеме не было. "Ливерпуль" качественно шел в чемпионате, на Рождество подарив своим поклонникам первое место в таблице. И это при всех сложностях, которые не зависели от Юргена Клоппа! Уже на предсезонке все пошло наперекосяк: сбор в Эвиане сорвался из-за карантина, на базе под Зальцбургом три футболиста подхватили COVID-19, а в течение недельного цикла подготовки лили муссонные дожди – они мешали не только работе, а и отдыху.

Затем последовали травмы: Александр-Арнольд потерял форму, Жота выпал минимум на восемь недель, а Гомес и Ван Дейк недоступны практически до конца сезона. После игры со "шпорами" повреждение получил и Матип, поэтому в центре обороны пришлось играть Хендерсону и 23-летнему Филипсу – это уже 11-я пара центрбеков за сезон. Постоянно болел и ломался Тьяго, который сыграл всего в шести из двадцати матчей АПЛ. Не стоит забывать и о пустых трибунах "Энфилда", и естественном спаде формы в течение сезона. Кроме того, появились проблемы с контрактами Салаха и Вейналдума. И даже на фоне таких феерических проблем "Ливерпуль" выдавал мощные цифры. Это не значит, что у команды не было проблем – по сравнению с предыдущим сезоном, система прессинга мерсисайдцев несколько разбалансировалась, что на флангах обороны возникают свободные зоны (как в матче с МЮ), часто команда теряет темп и пыл. В поединке "Бернли" игроки не могли раскрыть низкий блок Шона Дайча. Впрочем, классные тактические решения от Клоппа аналитики также замечают в каждом поединке (например, агрессивные позиции Трента и Роббертсона с тем же МЮ). В любом случае, игровые проблемы "красных" не являются критическими и в основном вытекают из кадровой бедности. Что и говорить, когда Хендерсон и Фабиньо вместо контроля середины поля вынуждены работать в центре обороны. Словом, кризис "Ливерпуля" заключалась только в аномальном отсутствии голов. Это не могло продолжаться долго. В конце концов, матч против "Тоттенхэма" показал, что команда Юргена Клоппа до сих пор способна крушить топов АПЛ – не факт, что в следующем туре не произойдет осечки, но их точно не должно быть много. "Ливерпуль" остается одним из гегемонов Англии.

5️⃣ x ⚽️

1️⃣6️⃣ x ️



Since the start of last season, @TrentAA has been involved in more #PL goals than any other defender in the competition (21)#TOTLIV pic.twitter.com/wkAF3CUefU