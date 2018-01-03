"Тоттенхэм" вновь теряет Роуза



Защитник "Тоттенхэма" Дэнни Роуз выбыл из строя из-за травмы, сообщает ESPN.

По сведениям издания, футболист вновь испытывает проблемы с коленом. Стоит отметить, что из-за колена он уже пропустил девять месяцев в 2017-м году.

В этом сезоне 27-летний Роуз провел за "Тоттенхэм" 9 матчей во всех турнирах.

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