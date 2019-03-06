"Тоттенхэм" во второй раз обыграл дортмундскую "Боруссию" и отправился в четвертьфинал Лиги Чемпионов

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"Тоттенхэм" во второй раз обыграл дортмундскую "Боруссию" и отправился в четвертьфинал Лиги Чемпионов

В ответном поединке 1/8 финала Лиги Чемпионов "Тоттенхэм" на выезде переиграл дортмундскую "Боруссию".

Единственный гол в матче забил форвард "шпор" Харри Кейн. Напомним, что в первой игре "Тоттенхэм" разгромил "шмелей" со счетом 3:0.

"Боруссия" Д - "Тоттенхэм" 0:1

Гол: Кейн, 48 - 0:1

"Боруссия" Д: Бюрки, Геррейру (Пулишич, 62), Аканджи, Диалло, Витцель, Гетце, Вайгль, Вольф (Бруун Ларсен, 62), Санчо, Ройс (Дилэйни, 74), Пако Алькасер.

"Тоттенхэм": Льорис, Санчес, Вертонген, Дэвис, Алдервейрелд, Уинкс (Дайер, 55), Сиссоко, Эриксен (Роуз, 83), Орье, Кейн, Сон Хын Мин (Ламела, 71).

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