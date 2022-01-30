"Тоттенхэм" возьмет в аренду Кулушевски
Фото: инстаграм Кулушевски\Автор неизвестен
Лондонский "Тоттенхэм" договорился с туринским "Ювентусом" об аренде хавбека сборной Швеции Деяна Кулушевски на полгода. "Шпоры" заплатят за это пять миллионов евро, сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.
По информации источника, в том случае, если "Тоттенхэм" сможет квалифицироваться в Лигу чемпионов на следующий сезон, а сам Кулушевски проведет не менее 50% от возможных матчей, то "шпоры" будут обязаны выплатить "Ювентусу" 35 миллионов за полноценный трансфер шведа.
В нынешнем сезоне Серии А Кулушевски сыграл в 20 матчах, в которых отличился одним голом и отдал три результативные передачи.
Также не пропустите: Стало известно условие, при котором Миранчук может перейти в "Лацио". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Тоттенхэм" возьмет в аренду Кулушевски
-
Стало известно условие, при котором Миранчук может перейти в "Лацио"
-
Лука Модрич верен "Реалу" и подпишет с клубом новый контракт
-
"Барселона" договорилась с Обамеянгом
-
"Атлетико" сделал предложение Бубакару Камара
-
Анчелотти попросил Тите не выпускать игроков в "Реала" в матче сборной Бразилии
-
Суарес хочет остаться в "Атлетико", но не входит в планы клуба
-
Куртуа поделился ожиданиями от матча против ПСЖ в Лиге чемпионов
-
"Манчестер Юнайтед" главный претендент на Дембеле
-
ЦСКА сделал большое предложение полузащитнику "Лилля" Шеке
-
Миранчук не против перейти в "Лацио"
-
Главные новости дня: 29 января
-
"Марсель" в серии пенальти одолел "Монпелье" и другие результаты 1/8 финала Кубка Франции
-
"Спортинг" обыграл "Бенфику" в финале Кубка португальской лиги
-
Официально: Жиго подписал контракт с "Марселем"
-
Рамос не смог завершить тренировку из-за мышечного дискомфорта
-
Буркина Фасо обыграла Тунис и прошла в полуфинал Кубка Африки
-
Траоре прокомментировал свое возвращение в "Барселону"
-
Азмун покинет "Зенит" зимой
-
"Фиорентина" не может договориться с Кокориным о расторжении контракта
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18