"Тоттенхэм" возьмет в аренду Кулушевски

Фото: инстаграм Кулушевски\Автор неизвестен

Лондонский "Тоттенхэм" договорился с туринским "Ювентусом" об аренде хавбека сборной Швеции Деяна Кулушевски на полгода. "Шпоры" заплатят за это пять миллионов евро, сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, в том случае, если "Тоттенхэм" сможет квалифицироваться в Лигу чемпионов на следующий сезон, а сам Кулушевски проведет не менее 50% от возможных матчей, то "шпоры" будут обязаны выплатить "Ювентусу" 35 миллионов за полноценный трансфер шведа.

В нынешнем сезоне Серии А Кулушевски сыграл в 20 матчах, в которых отличился одним голом и отдал три результативные передачи.

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