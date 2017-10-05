"Тоттенхэм" возобновил интерес к Баркли

Полузащитник "Эвертона" Росс Баркли по-прежнему интересен "Тоттенхэму", сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, "шпоры" готовы возобновить переговоры по трансферу 23-летнего футболиста в январе. Сумма сделки оценивается в 22,5 миллиона евро.

Стоит отметить, что контракт Баркли с "Эвертоном" истекает летом 2018 года.

Не пропустите: "Тоттенхэм" повесил ценник на Кейна. | http://soccernews.ru