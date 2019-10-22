"Тоттенхэм" впервые в истории забил три гола в первом тайме Лиги Чемпионов

"Тоттенхэм" впервые в истории забил три гола в первом тайме в матче Лиги Чемпионов. На данный момент "шпоры" громят "Црвену Звезду" (4:0; второй тайм) в рамках 3-го тура группового этапа ЛЧ. Об этом сообщает Opta Sports.

В составе лондонского клуба голами отметились Харри Кейн и Сон Хын Мин, оформивший дубль.

"Тоттенхэм" с 4 очкам занимает 2 место в группе B.

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