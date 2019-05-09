"Тоттенхэм" впервые в своей истории вышел в финал Лиги Чемпионов

Лондонский "Тоттенхэм" на выезде обыграл "Аякс" со счетом 3:2 в ответном матче 1/2 финала Лиги Чемпионов и завоевал путевку в финал.

Для английского клуба выход в финал стал первым в его истории.

В финальном поединке "Тоттенхэм" встретится с "Ливерпулем". Матч состоится 1 июня в Мадриде.

Ранее "Тоттенхэм" дважды становился обладателем Кубка УЕФА, а также один раз завоевал Кубок обладателей кубков.

Не пропустите: УЕФА обсудил с клубами проект новой Лиги чемпионов. | http://soccernews.ru