"Тоттенхэм" впервые за 23 года финиширует в АПЛ выше всех лондонских команд

После победы над "Ньюкаслом" в перенесённом матче 31-го тура АПЛ "Тоттенхэм" имеет в своём активе 74 очка.

Таким образом, "шпоры" стали недосягаемыми для других лондонских команд в турнирной таблице Премьер-лиги.

"Тоттенхэм" впервые с сезона 1994/95 финиширует в чемпионате выше всех столичных клубов.

Отметим, что в этом розыгрыше АПЛ помимо "Тоттенхэма" Лондон представляют "Челси", "Арсенал", "Кристал Пэлас" и "Вест Хэм".

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