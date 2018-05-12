"Тоттенхэм" впервые за 23 года финиширует в АПЛ выше всех лондонских команд

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"Тоттенхэм" впервые за 23 года финиширует в АПЛ выше всех лондонских команд

После победы над "Ньюкаслом" в перенесённом матче 31-го тура АПЛ "Тоттенхэм" имеет в своём активе 74 очка.

Таким образом, "шпоры" стали недосягаемыми для других лондонских команд в турнирной таблице Премьер-лиги.

"Тоттенхэм" впервые с сезона 1994/95 финиширует в чемпионате выше всех столичных клубов.

Отметим, что в этом розыгрыше АПЛ помимо "Тоттенхэма" Лондон представляют "Челси", "Арсенал", "Кристал Пэлас" и "Вест Хэм".  

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 37 97
2 Манчестер Юнайтед 37 78
3 Тоттенхэм 37 74
4 Ливерпуль 37 72
5 Челси 37 70
6 Арсенал Лондон 37 60
7 Бернли 37 54
8 Эвертон 37 49
9 Лестер Сити 37 47
10 Ньюкасл Юнайтед 37 41
11 Кристал Пэлас 37 41
12 Борнмут 37 41
13 Уотфорд 37 41
14 Брайтон & Хоув Альбион 37 40
15 Вест Хэм Юнайтед 37 39
16 Хаддерсфилд Таун 37 37
17 Саутгемптон 37 36
18 Суонси Сити 37 33
19 Вест Бромвич Альбион 37 31
20 Сток Сити 37 30
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