"Тоттенхэм" впервые за 36 лет два сезона кряду вышел в полуфинал Кубка Англии

"Тоттенхэм" в рамках четвертьфинала Кубка Англии одолел "Суонси" (3:0).

Как сообщает Opta, "шпоры" впервые за 36 лет два сезона кряду вышли в полуфинал кубка.

В 1981-82-м "Тоттенхэм" два раза выходил в полуфинал, при этом клуб дважды выиграл трофей.

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