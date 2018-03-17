"Тоттенхэм" впервые за 36 лет два сезона кряду вышел в полуфинал Кубка Англии

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"Тоттенхэм" впервые за 36 лет два сезона кряду вышел в полуфинал Кубка Англии

"Тоттенхэм" в рамках четвертьфинала Кубка Англии одолел "Суонси" (3:0).

Как сообщает Opta, "шпоры" впервые за 36 лет два сезона кряду вышли в полуфинал кубка.

В 1981-82-м "Тоттенхэм" два раза выходил в полуфинал, при этом клуб дважды выиграл трофей.

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Команда М О
1 Манчестер Сити 30 81
2 Манчестер Юнайтед 30 65
3 Ливерпуль 31 63
4 Тоттенхэм 30 61
5 Челси 30 56
6 Арсенал Лондон 30 48
7 Бернли 30 43
8 Лестер Сити 30 40
9 Эвертон 31 40
10 Борнмут 31 36
11 Уотфорд 31 36
12 Брайтон & Хоув Альбион 30 34
13 Ньюкасл Юнайтед 30 32
14 Суонси Сити 30 31
15 Хаддерсфилд Таун 31 31
16 Кристал Пэлас 31 30
17 Вест Хэм Юнайтед 30 30
18 Саутгемптон 30 28
19 Сток Сити 31 27
20 Вест Бромвич Альбион 31 20
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