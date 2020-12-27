"Тоттенхэм" вспомнил гол Павлюченко

Лондонский "Тоттенхэм" в своем Twitter разместил видео-напоминание одного из голов. Автором результативного удара стал российский форвард Роман Павлюченко.



Нападающий забил этот гол 18 сентября 2010 года в ворота "Вулверхэмптона" (3:1).

Стоит отметить, что этот удар стал победным для "Тоттенхэма" в том матче.