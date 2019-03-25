"Тоттенхэм" вступает в борьбу за Тальяфико

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"Тоттенхэм" вступает в борьбу за Тальяфико

"Тоттенхэм" намерен побороться за защитника "Аякса" Николаса Тальяфико.

Как сообщает Sportsmole, "шпоры" уже давно наблюдают за игрой 26-летнего игрока. Отмечается, что трансфер аргентинца обойдется клубу в 20 миллионов евро.

Ранее интерес к Тальяфико исходил от "Арсенала" и "Барселоны".

В этом сезоне на счету игрока пять забитых мячей и шесть ассистов в 34 играх.

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