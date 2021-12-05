"Тоттенхэм" вступил в борьбу за Дембеле

Фото: инстаграм Усмана Дембеле/Автор неизвестен

Лондонский "Тоттенхэм" стал очередным претендентом на французского нападающего "Барселоны" Усмана Дембеле, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, английский клуб хочет подписать футболиста в летнее трансферное окно, когда у него завершится контракт с "Барселоной". Таким образом, француз может достаться "Тоттенхэму" бесплатно. Также игроком активно интересуются "Ньюкасл" и "Манчестер Юнайтед".

В нынешнем сезоне 24-летний Дембеле провел за "Барселону" четыре матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

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