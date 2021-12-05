"Тоттенхэм" вступил в борьбу за Дембеле

Теги тоттенхэмусман дембелебарселонатрансферы

"Тоттенхэм" вступил в борьбу за Дембеле

Фото: инстаграм Усмана Дембеле/Автор неизвестен

Лондонский "Тоттенхэм" стал очередным претендентом на французского нападающего "Барселоны" Усмана Дембеле, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, английский клуб хочет подписать футболиста в летнее трансферное окно, когда у него завершится контракт с "Барселоной". Таким образом, француз может достаться "Тоттенхэму" бесплатно. Также игроком активно интересуются "Ньюкасл" и "Манчестер Юнайтед".

В нынешнем сезоне 24-летний Дембеле провел за "Барселону" четыре матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Не пропустите: Дембеле шокировал "Барселону" своими зарплатными требованиями. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Фрайбург" уничтожил гладбахскую "Боруссию" в матче Бундеслиги

"Фрайбург" уничтожил гладбахскую "Боруссию" в матче Бундеслиги

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов